В России двух юношей задержали по подозрению в диверсии В Новосибирске 17-летний юноша и его приятель уничтожили релейный шкаф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Новосибирске задержали двоих подозреваемых в поджоге релейного шкафа, сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири. Отмечается, что 17-летний подросток и его старший товарищ хотели заработать и нашли предложение совершить поджог за 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

Задержаны подозреваемые в совершении поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Жители города Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет в одном из мессенджеров откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье движение нескольких поездов было задержано на полтора часа из-за поджога релейного шкафа. Оборудование частично выгорело. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сотрудники полиции и ОМОНа задержали в Раменском гражданина Молдавии, устроившего в конце лета поджог на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе. В этом районе сгорели три шкафа управления электрообогревом стрелок. Мужчина сообщил, что совершил поджог по заданию украинских кураторов, которые обещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.