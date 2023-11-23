Движение поездов задержали в Подмосковье из-за диверсии В Домодедово задержали движение поездов из-за поджога релейного шкафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье движение нескольких поездов было задержано на полтора часа из-за поджога неизвестными злоумышленниками релейного шкафа, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным канала, порча железнодорожного оборудования произошла на 35-м км перегона Домодедово — Белые Столбы. Злоумышленники вскрыли шкаф системы сигнализации и блокировки, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате шкаф частично выгорел. Поджигатели разыскиваются полицией.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ОМОНа задержали в Раменском гражданина Молдавии, устроившего в конце лета поджог на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе. В этом районе сгорели три шкафа управления электрообогревом стрелок. Мужчина сообщил, совершил поджог по заданию украинских кураторов, которые обещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В середине ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске. В результате на 14 минут был задержан поезд, следовавший маршрутом Нижний Новгород — Москва. Еще на пять минут была задержана «Ласточка», ехавшая в обратном направлении, и на 10 минут позже прибыл товарный поезд.