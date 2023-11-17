Молдаванина задержали за поджог на железной дороге в Подмосковье

Фото: НАК

Сотрудники полиции и ОМОНа задержали в подмосковном Раменском гражданина Молдавии, устроившего поджог на железной дороге в конце лета, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина признался, что сделал это по заданию украинских кураторов.

Поджог был совершен 31 августа на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе. Там сгорели три шкафа управления электрообогревом стрелок. По словам задержанного, кураторы обещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

После задержания выяснилось, что у гражданина Молдавии отсутствует регистрация на территории России. На него составлен протокол за нарушение иностранным гражданином правил пребывания в стране. По факту поджога на железной дороге было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Ранее сообщалось, что в Амурской области задержали иностранного гражданина, оказывавшего финансовую помощь организации, которая признана в России террористической. Мужчина отправлен под арест. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Накануне стало известно о задержании в Ульяновской области 12-летнего школьника, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. По словам подростка, он получил такое задание от украинских спецслужб, угрожавших убить его семью.