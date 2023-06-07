Украинский режиссер обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС Режиссер Лопатенок: подрыв Киевом Каховской ГЭС спровоцировал бедствие во всем регионе

Фото: Игорь Лопатенок/vk.com

Атака Киева на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) спровоцировала кризис во всем регионе, написал у себя в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он раскритиковал украинские власти за безразличие, отметив, что «для них человеческие жизни не имеют значения».

Украинский нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий, — отметил Лопатенок.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.