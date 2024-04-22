Стало известно, почему женщина из Питера превратила своего сожителя в мумию Петербурженка могла убить сожителя из-за замечания о внешности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Односельчанин убитого в Санкт-Петербурге сожительницей мужчины рассказал NEWS.ru, что тот сделал подозреваемой нелестное замечание о внешности. В итоге женщина ударила любовника ножом, а его труп оставила на балконе под покрывалом. Мужчину искали месяц, пока не обнаружили на балконе его мумифицированное тело.

Мы все в шоке от того, что узнали из новостей о том, что Димина сожительница обиделась на него из-за каких-то высказываний о ее внешности и ударила ножом его. Месяц никто не мог его найти, и теперь ясно почему, — рассказал мужчина.

По словам односельчанина, до знакомства с подозреваемой убитый не злоупотреблял алкоголем. Известно, что он в разводе. От предыдущего брака у него остались двое детей.

Убийство произошло в 12-комнатной коммунальной квартире. Сама женщина после убийства забрала кошку и ушла из дома. Тело убитого лишь спустя месяц обнаружил владелец квартиры, который сдавал ее мужчине. Квартиросъемщик перестал выходить на связь. Арендодателю женщина рассказала, что поругалась с сожителем и ушла от него.