Россиянка месяц прятала труп любовника на балконе в коммуналке Петербурженка месяц прятала труп бывшего на балконе в коммуналке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на балконе 12-комнатной коммунальной квартиры нашли труп 49-летнего мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT. О находке правоохранителям сообщил владелец комнаты. Он сдавал недвижимость убитому. По данным 78.ru, в качестве подозреваемой задержана его 45-летняя сожительница. Она утверждала, что поругалась с мужчиной и тот ушел из дома.

Предполагается, что труп пролежал под покрывалом примерно месяц. Тревогу забила дочь убитого, когда тот перестал выходить на связь. О пропаже родственника она писала в разные городские сообщества.

Смерть мужчины наступила после удара ножом в сердце. Из коммуналки изъяли четыре ножа, чтобы установить, какими именно было совершено преступление. Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что подозреваемая после убийства спрятала тело на балконе, забрала домашнего кота и переехала. В ближайшее время в отношении нее изберут меру пресечения.

Ранее в подмосковной Балашихе женщина во время застолья зарезала отца и расчленила труп, испугавшись наказания. Обвиняемая на допросе признала свою вину.