Рыбаки засняли тонны мертвой рыбы, всплывшей на реке Пугачевке на Сахалине

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На Сахалине на реке Пугачевке рыбаки и туристы обнаружили большое количество мертвой рыбы. Как сообщили очевидцы, каждый день из водоема выгребают несколько десятков тонн тухлых туш, передает Readovka. По словам свидетеля, заснявшего на видео погибшую рыбу, на кадре лишь ее малая часть.

Это всего лишь малая часть, народ <...>. Рыба не поротая. Самки, горбыли. Просто рыба дохнет, — сказал мужчина.

По словам очевидцев, туши рыб можно увидеть на протяжении нескольких километров. Мертвыми животными усеяны и некоторые участки побережья.

Местные жители жалуются, что запах тухлой рыбы распространился по всем окрестностям близ реки Пугачевки. По их словам, на место уже выехали специалисты, которые и должны установить причину мора. Однако, как вспомнили очевидцы, когда ранее случалось подобное, эксперты связывали гибель животных с естественными причинами — с недостаточным уровнем кислорода в реке.

В Сахалино-Курильском территориальном управлении агентства по рыболовству сообщили, что «в первый раз слышат о происшествии». В местном Минэкологии отказались от комментариев.

В середине августа массовый мор рыбы произошел в реке Одре, протекающей через Чехию, Польшу и Германию. По словам мэра немецкого города Шведт Аннекатрин Хоппе, это произошло из-за загрязнения водоема и последствия случившегося отразятся на рыбной промышленности и туризме. Варшава назначила миллион злотых за поимку злоумышленников.