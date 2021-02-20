Ростехнадзор может приостановить работу фабрики в Норильске

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Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении 29-летнего жителя Тамбова, который разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера. По ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Мужчина 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «ВКонтакте» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», — говорится в...