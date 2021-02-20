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Ростехнадзор может приостановить работу фабрики в Норильске

15:27, 20 февраля 2021
Фото: 24.mchs.gov.ru

Решение о временном закрытии Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение в одном из цехов, Ростехнадзор может принять после проверки в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение о приостановке опасных производственных объектов предприятия будет приниматься по итогам проверки, которая будет по согласованию с прокуратурой инициирована в ближайшее время, — приводит сообщение ТАСС.

Инцидент произошёл 20 февраля в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В это время в здании находились шесть человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи назвали предварительную причину обрушения цеха, к нему могли привести дефекты, имевшиеся у здания.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что причиной обрушения стало нарушение норм безопасности, сообщал NEWS.ru.

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