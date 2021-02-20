Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной фабрики

https://static.news.ru/photo/445c792c-7372-11eb-aa5b-96000091f725_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Причиной обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, которое привело к жертвам среди сотрудников и пострадавшим, является грубое нарушение техники и норм безопасности. Так считает президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Он также сообщил, что директора фабрики отстранили от занимаемой должности.

Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим, — добавил Потанин, слова которого приводит РИА Новости.

Потанин подчеркнул, что в корпорации вопросы безопасности всегда стоят на первом месте, а число аварий с летальными исходами сокращается. Однако ЧП, случившееся в субботу, показало, что эти усилия недостаточны и «Норникель» намерен ужесточить требования по безопасности, компания принимает всю ответственность за случившееся.

ЧП произошло 20 февраля в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В это время в здании находились шесть человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четырёх вытащили из-под завалов.

Ранее источник сообщил, что двоим рабочим, оказавшимся под завалами в цеху, выжить не удалось, передавал NEWS.ru.