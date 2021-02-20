Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной фабрики

Причиной обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, которое привело к жертвам среди сотрудников и пострадавшим, является грубое нарушение техники и норм безопасности. Так считает президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Он также сообщил, что директора фабрики отстранили от занимаемой должности.
Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим, — добавил Потанин, слова которого приводит РИА Новости.
Потанин подчеркнул, что в корпорации вопросы безопасности всегда стоят на первом месте, а число аварий с летальными исходами сокращается. Однако ЧП, случившееся в субботу, показало, что эти усилия недостаточны и «Норникель» намерен ужесточить требования по безопасности, компания принимает всю ответственность за случившееся.
ЧП произошло 20 февраля в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В это время в здании находились шесть человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четырёх вытащили из-под завалов.
Ранее источник сообщил, что двоим рабочим, оказавшимся под завалами в цеху, выжить не удалось, передавал NEWS.ru.