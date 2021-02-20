СМИ: двое попавших под завалы на норильской фабрике рабочих погибли

https://static.news.ru/photo/9a9a4b1e-736a-11eb-8660-96000091f725_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Попавшим под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики двоим рабочим выжить не удалось. Об этом сообщил источник.

Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь, — сказал собеседник ТАСС.

По последним данным, площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, норильская прокуратура начала проверку предприятия на соблюдение техники безопасности.

Инцидент произошёл 20 февраля в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В это время в здании находились шесть человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четырёх вытащили из-под завалов. Позже один из спасённых умер в больнице.

Ранее следователи назвали предварительную причину ЧП на фабрике в Норильске. К обрушению цеха могли привести дефекты, имевшиеся у здания, сообщал NEWS.ru.