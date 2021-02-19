В СК привели детали ЧП с обрушением на фабрике в Норильске

https://static.news.ru/photo/331f643c-7316-11eb-8579-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: РИА Новости

Причиной обрушения цеха в Норильске могли стать дефекты, имевшиеся у здания. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По имеющимся данным, именно из-за обнаруженных дефектов здание было решено отремонтировать. Именно этот фактор мог привести к трагедии.

Инцидент произошёл 20 февраля в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В это время в здании находились человек человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четырёх вытащили из-под завалов. Позже один из спасённых умер в больнице.

Поиски двух человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль, писал NEWS.ru.