https://static.news.ru/photo/3bb012f2-e908-11e9-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: helicopters_russia/instagram.com

Работники ПАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина» в Приморском крае вышли на митинг. Более двух тысяч человек выступили против сокращений из-за отсутствия оборонного заказа.

Митингующие потребовали от властей обеспечить предприятие заказами и предотвратить сокращение персонала. В резолюции митинга указывается, что в 2018 году с предприятия было уволено 1155 человек, а дальнейшие сокращения для города Арсеньева, в котором завод «Прогресс» является градообразующим, приведёт к социальному взрыву, пишет ИА PrimaMedia .

Также участники акции протеста потребовали вернуть доступность звания «Ветеран труда» и установить районный коэффициент к зарплате не ниже 1,3 для всех работников Приморского края.

Как пишет ТАСС , 7 октября в рамках Всемирного дня действия «За достойный труд!» массовые акции протеста прошли в 13 населённых пунктах Приморья.

Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) 5 сентября обратила внимание на намерение руководства региона снизить районный коэффициент к зарплатам бюджетников с 1,3 до 1,2, что, по мнению рабочих, отразится на их материальном положении.

Как писал News.ru, до конца года на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньеве Приморского края сократят более 200 человек. В качестве причины менеджмент компании указывает «оптимизацию расходов». Позднее холдинг «Вертолёты России» обещал предложить попавшим под урезание штата рабочим места на других предприятиях корпорации.