Работники ПАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина» в Приморском крае вышли на митинг. Более двух тысяч человек выступили против сокращений из-за отсутствия оборонного заказа.
Митингующие потребовали от властей обеспечить предприятие заказами и предотвратить сокращение персонала. В резолюции митинга указывается, что в 2018 году с предприятия было уволено 1155 человек, а дальнейшие сокращения для города Арсеньева, в котором завод «Прогресс» является градообразующим, приведёт к социальному взрыву, пишет
Также участники акции протеста потребовали вернуть доступность звания «Ветеран труда» и установить районный коэффициент к зарплате не ниже 1,3 для всех работников Приморского края.
Как пишет
Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) 5 сентября обратила внимание на намерение руководства региона снизить районный коэффициент к зарплатам бюджетников с 1,3 до 1,2, что, по мнению рабочих, отразится на их материальном положении.
Как писал News.ru, до конца года на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньеве Приморского края сократят более 200 человек. В качестве причины менеджмент компании указывает «оптимизацию расходов». Позднее холдинг «Вертолёты России» обещал предложить попавшим под урезание штата рабочим места на других предприятиях корпорации.
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