https://static.news.ru/photo/df927a0e-e0fc-11e9-b59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростех

Холдинг «Вертолёты России», который входит в состав госкорпорации «Ростех», предложит тем, кто попал под сокращение на приморском заводе «Прогресс», работу на других предприятиях корпорации. Череда увольнений связана с отсутствием загрузки предприятия, говорят сами работники.

Вместе с тем, на заводе утверждают, что изменения в кадровом составе «Прогресса» связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. Результатом структурной реорганизации, уверяют там, должно стать повышение производительности труда за счёт автоматизации и технического перевооружения предприятия.

Тем временем профсоюз завода объявил о проведении митинга против сокращений, передаёт ТАСС . Он намечен на 7 октября. Участники акции намерены поднять вопрос об отсутствии загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В общей сложности в течение текущего года уведомления о предстоящих переменах в трудовой деятельности получили уже 220 работников. О ситуации уведомлена и Федерация независимых профсоюзов. По её данным, на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, а в январе 2019 года — только 5945 сотрудников.

Как писал News.ru, если сокращения продолжатся, то к 1 января 2020 года численность трудящихся на «Прогрессе» уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года — до 4792 человек.