Более 200 человек сократят до конца года на входящем в структуру госкорпорации «Ростех» авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньеве Приморского края. В качестве причины менеджмент компании указывает «оптимизацию расходов».
Как пишет издание
Причина — оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то по данным на январь 2019 года — уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года — до 4792 человек, — сообщили в объединении профсоюзов.
Несмотря на то что «Прогресс» является градообразующим предприятием, на котором работало почти 10% населения Арсеньева, за полтора года количество сотрудников завода сократится на треть.
Помимо «оптимизации» руководство компании объясняет свои действия недозагруженностью предприятия в связи с выполнением госзаказа на сборку военных вертолётов Ка-52. При этом, как отмечает издание, на Восточном экономическом форуме приморский губернатор Олег Кожемяко подписал соглашение с руководством входящего в «Ростех» холдинга «Вертолёты России» о строительстве на базе «Прогресса» четырёх машин для санитарной авиации.
Как писал News.ru, ранее Росстат подсчитал количество граждан, которые могут лишиться своих рабочих мест в связи с планируемыми сокращениями или ликвидацией компаний. Наиболее уязвимы оказались сотрудники обрабатывающих предприятий (12,6 тысячи человек), госслужащие (7,7 тысячи) и работники сферы образования (5,2 тысячи). В общей же сложности работу могут потерять почти 52 тысячи человек.