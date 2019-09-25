https://static.news.ru/photo/43b57ba6-df92-11e9-a061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andshel/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Более 200 человек сократят до конца года на входящем в структуру госкорпорации «Ростех» авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньеве Приморского края. В качестве причины менеджмент компании указывает «оптимизацию расходов».

Как пишет издание VL.ru со ссылкой на федерацию профсоюзов Приморского края, всего до конца года руководство авиазавода «Прогресс» намерено уволить 220 рабочих. Все они получили уведомления о предстоящих сокращениях.

Причина — оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то по данным на январь 2019 года — уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года — до 4792 человек, — сообщили в объединении профсоюзов.

Несмотря на то что «Прогресс» является градообразующим предприятием, на котором работало почти 10% населения Арсеньева, за полтора года количество сотрудников завода сократится на треть.

Помимо «оптимизации» руководство компании объясняет свои действия недозагруженностью предприятия в связи с выполнением госзаказа на сборку военных вертолётов Ка-52. При этом, как отмечает издание, на Восточном экономическом форуме приморский губернатор Олег Кожемяко подписал соглашение с руководством входящего в «Ростех» холдинга «Вертолёты России» о строительстве на базе «Прогресса» четырёх машин для санитарной авиации.

Как писал News.ru, ранее Росстат подсчитал количество граждан, которые могут лишиться своих рабочих мест в связи с планируемыми сокращениями или ликвидацией компаний. Наиболее уязвимы оказались сотрудники обрабатывающих предприятий (12,6 тысячи человек), госслужащие (7,7 тысячи) и работники сферы образования (5,2 тысячи). В общей же сложности работу могут потерять почти 52 тысячи человек.