Приграничный поселок подвергся мощному обстрелу Гладков: поселок Шамино Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поселок Шамино Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, ранены пять мирных жителей, один из них находится в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2.

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители. <...> У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четырех — ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. Два дома получили повреждения, произошел пожар на территории машинно-тракторного двора ООО «Победа».

15 июля под обстрел ВСУ также попали хутор Мухин и село Вязовое в Белгородской области. Гладков сообщал, что среди мирных жителей в обоих населенных пунктах никто не пострадал, при этом в Мухине повреждения получил один частный дом, а в Вязовом были посечены фасад и заграждение местного сельхозпредприятия.