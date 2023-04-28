Падение строительного крана в Кирове попало на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В городе Кирове на улице Воровского упал строительный башенный кран, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, крановщик, находившийся в кабине, умер на месте.

Известно, кран был задействован на строительстве новой школы.

На фотография с места ЧП видно, что ближайшая к стройке территория — нежилая. Очевидцы отмечают, что падение произошло в 16:12 по московскому времени.

В сообществе «Строим Киров» на сайте «Вконтакте» отмечается, что этот инцидент стал четвертым на строительных объектах города с 13 апреля.