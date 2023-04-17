Красноярец пришел поработать на стройку и умер под рухнувшей стеной «112»: строитель из Красноярска пришел устраиваться на работу и погиб при обрушении стены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красноярский строитель пришел устраиваться на работу и погиб под рухнувшей стеной, пишет Telegram-канал «112». Это случилось после того, как работодатель попросил его подождать, однако соискатель ради интереса пошел по территории стройплощадки, чтобы осмотреть строящийся объект.

По информации «112», инцидент произошел на объекте на улице Бограда. Работодатель попросил мужчину подождать у строительного вагончика, а сам пошел по срочным делам. Мужчина решил осмотреть объект и зашел на территорию стройки, где на него обрушилась стена. Смерть наступила мгновенно, указывает канал.

Ранее рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В январе этого года два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково Московской области. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.

В ноябре 2022 года в Республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате инцидента погиб 49-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.