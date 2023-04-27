Спасатели ищут людей под завалами рухнувшей стройки под Казанью

Фото: МЧС РФ

В деревне Куюки Республики Татарстан обрушилась стена строящегося дома, сообщается на сайте местного управления МЧС. Предположительно, под завалами могут находиться строители. Спасатели ищут пострадавших с помощью специально обученных собак.

В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан <...> поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки стены строящегося дома по адресу: Пестречинский МР, деревня Куюки, 21 квартал, дом № 4. <...> Произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этажи с торца строящегося дома, — говорится в сообщении ведомства.

Для спасательной операции и ликвидации последствий крушения привлечены 51 человек и 20 единиц техники.

В апреле в Красноярске на стройке скончался мужчина, который пришел туда на собеседование. Соискатель должен был встретиться с прорабом. Работодатель попросил мужчину подождать у строительного вагончика, а сам пошел по срочным делам. Мужчина в это время решил осмотреть объект и зашел на территорию стройки, где на него обрушилась стена. Смерть наступила мгновенно.