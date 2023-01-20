В Волгоградской области местные жители требуют привлечь двух подростков к уголовной ответственности. В интернете появилось видео, как двое 17-летних местных жителей жестоко убили украденную у соседки собаку.
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Ставропольский край
В Кисловодске появилась Чебурашкинская улица после съемок кинофильма «Чебурашка», вышедшего в прокат в 2023 году, сообщает newstracker.ru. Лента стала самой кассовой в российском кинопрокате, обогнав по сборам фильмы «Холоп» и «Аватар».
Республика Удмуртия
Жители деревни Сергино в Республике Удмуртия остались без транспортного сообщения. Они обратились к властям с просьбой о возобновлении автобусных перевозок до районного центра, пишут корреспонденты udm-info.ru.
Ростовская область
На территории Таманского полуострова в Азовском море планируют построить технологичный город-миллионник с собственными пляжами, археологическими и природными парками, а также со своим спортивным кластером. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
Роспотребнадзор Татарстана обеспокоен ситуацией по кори в республике, сообщает inkazan.ru. По состоянию на сегодняшний день охват вакцинацией в республике превышает уровень в 95%, но в отдельных больницах этого показателя достичь не удалось.
Волгоградская область
Двое 17-летних жителей Волгоградской области украли у женщины собаку и жестоко убили на берегу реки, засняв все на видео ради хайпа в соцсетях. Местные жители шокированы произошедшим, они требуют привлечь подростков к уголовной ответственности, сообщает информационный портал novostivolgograda.ru.
Нижегородская область
Сотрудником одной из пожарных частей Нижегородской области стал кот, получив полноценную должность помощника начальника. По информации newsnn.ru, животное попало к спасателям еще котенком. Пожарные выходили малыша. Теперь кот стал талисманом пожарной части.
Свердловская область
Несколько студентов одного из колледжей в Екатеринбурге оказались в больнице. Причиной стала вспышка кишечной инфекции в общежитии, пишет tagilcity.ru. Специалисты Роспотребнадзора уже обработали здание с целью предотвратить распространение заболевания.
Оренбургская область
Летом 2022 года в Оренбургской области мужчина вылил на свою знакомую растворитель, после чего кинул в нее зажженную спичку. Пострадавшая получила ожоги разной степени тяжести. Корреспонденты 56orb.ru сообщают, что злоумышленнику сегодня, 20 января, вынесли приговор: он получил 8,5 года лишения свободы.
Тюменская область
Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению. Как сообщает nashgorod.ru, Павел Москвин, который, по версии следствия, подстрелил в лесу человека, на очередном допросе подтвердил все свои показания, кроме признания вины в содеянном.
Омская область
В Омской области с жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт сразу за пять лет, пишет gorod55.ru. Как сообщают местные жители, суммы составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Предположительно, списания могут проводить у сотен жителей квартир.
Карелия
В Карелии начали бороться с иждивенчеством. Как пишет karelinform.ru, теперь получить единое пособие можно только в случае соблюдения трех условий. В эти критерии входят доходы семьи, имущественная обеспеченность и «нулевой доход». Об этом на брифинге рассказала глава Минсоц РК Ольга Соколова и руководитель карельского отделения Социального фонда Юлия Ермакова.
Приморский край
В Приморском крае задержали мошенника, который просил у граждан наличные, обещая вернуть средства через мобильное приложение банка, сообщает vostokmedia.com. По данным пресс-службы УМВД России по Владивостоку, злоумышленник рассказывал своим жертвам, что у него нет при себе банковской карты, а ему срочно нужны деньги. Получая денежные средства, он показывал скриншот с поддельным переводом.
Башкирия
В Уфе третьеклассник смог выжить, попав под колеса грузовика. Как пишет mkset.ru, ребенку удалось правильно лечь. Водитель большегруза скрылся с места аварии, в настоящий момент его разыскивают.
Хабаровский край
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края отправила в зону СВО около тонны красной икры и копченого лосося. Кроме того, жители собрали деньги и купили на них тепловые пушки и генератор, а дети написали солдатам письма, сообщает transsibinfo.com. Гумпомощь была доставлена мобилизованным в новогодние праздники.