Новосибирские таможенники не выпустили за границу 56-летнего россиянина

Фото: Gleb Osokin/Transport Photo Images/Global Look Press

Россиянина Михаила Невзорова не выпустили из страны для туристической поездки в Турцию — на таможне ему предъявили документ с запретом на выезд, передает «КП-Новосибирск». По словам таможенников, чтобы без проблем пересечь границу 56-летний мужчина должен был иметь справку из военкомата, что он не подлежит мобилизации и свободен в перемещениях. Его дочь Полина рассказала изданию, что отец обучался на военной кафедре в 1988 году, откуда выпустился в звании старшего лейтенанта и с воинской специальностью.

Мой отец не военный. Он окончил в 1988 году сельскохозяйственный институт. Там была военная кафедра, поэтому папа получил звание старшего лейтенанта и воинскую специальность — командир автомобильного взвода. В боевых действиях не участвовал, в армии не служил и, как мы считали, по возрасту уже не подходит под частичную мобилизацию, — рассказала Невзорова.

На портале «Объясняем.рф» пояснили, что младших офицеров мобилизуют до 60 лет, а старших — до 65, но только если они обладают уникальной воинской специальностью и не в приоритетном порядке.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил накануне, что ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется. По его словам, перестали «хватать» всех подряд — людей с хроническими заболеваниями и инвалидов.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма подачи жалоб на решения о мобилизации. Заявления будут передаваться в призывную комиссию региона, где лицо, подавшее жалобу, состоит на учете.