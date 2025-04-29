Нехватка бойцов и коварный план Киева: новости СВО на утро 29 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

ВСУ на Красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны, рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб. По его словам, сейчас украинские силы могут один беспилотник применять для борьбы с одним человеком.

Серб подчеркнул, что ВСУ — трусливые. Им проще сражаться с помощью дронов, чем выйти на прямой контакт, пояснил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Росгвардия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Черниговом

Спецназ Росгвардии в ходе авианаблюдения обнаружил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Для уничтожения объекта был применен беспилотный летательный аппарат.

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Оператор БПЛА нанес точный удар по обнаруженному складу, в результате чего цель была полностью ликвидирована.

Российские «Грады» стерли с лица земли украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке фронта, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что также были ликвидированы точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ.

В министерстве указали, что артиллеристы на данном участке фронта успешно выполняют боевые задачи. Кроме того, они работают круглосуточно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Алаудинов раскрыл, как ВСУ тщетно пытались прорваться в Демидовку и Поповку

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участки, которые пытается прорвать противник, укреплены.

Алаудинов добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. Вся территория России находится под контролем, констатировал военнослужащий.

Вэнс рассказал о шансах Украины победить в конфликте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу возможной ядерной эскалации, если военные действия на Украине продолжатся. В интервью блогеру Чарли Кирку он отметил, что надежды на быструю победу Украины и возвращение территорий, которые распространяют некоторые СМИ, не соответствуют действительности.

Вэнс подчеркнул, что затягивание конфликта может привести к катастрофическим последствиям, включая коллапс обществ и даже ядерную войну. По его словам, подобный сценарий представляет серьезную угрозу как для региона, так и для всего мира. Он также напомнил, что завершение конфликта остается официальной позицией администрации США, президент США Дональд Трамп поручил своей команде приложить все усилия для прекращения боевых действий на Украине.

Стало известно о коварном плане Киева на случай срыва переговоров

Власти Украины представили программу «Линия дронов», которая направлена на решение проблемы нехватки военного персонала. Эта инициатива может стать альтернативой традиционным военным сценариям, если переговоры о прекращении огня не принесут результата.

Особенностью программы является использование FPV-дронов, управление которыми осуществляет команда из четырех человек: пилот, штурман, специалист по вооружению и оператор ретрансляционного дрона. По мнению экспертов, находить людей для таких задач проще, чем комплектовать пехотные подразделения.

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