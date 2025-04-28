Росгвардия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Черниговом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Спецназ Росгвардии в ходе авианаблюдения обнаружил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Черниговской области, пишет Readovka.news. Для уничтожения объекта был применен беспилотный летательный аппарат.

Оператор БПЛА нанес точный удар по обнаруженному складу, в результате чего цель была полностью ликвидирована.

Ранее стало известно, что группировка войск «Запад» активно продвигается в Харьковской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные вытесняют ВСУ из населенных пунктов и берут в плен украинских солдат.

До этого оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области. Задачу осуществили подразделения группировки войск «Запад». По данным Минобороны, ВСУ потеряли боле 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран Североатлантического альянса.