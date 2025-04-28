Российские солдаты взяли под контроль село в Харьковской области Минобороны: ВС России взяли под контроль Каменку в Харьковской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. Задачу осуществили подразделения группировки войск «Запад», отметили в министерстве.

В результате активных действий освободили населенный пункт Каменка Харьковской области, — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли боле 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран Североатлантического альянса. Также в ведомстве сообщили о ликвидации станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шести складов боеприпасов.

До этого было опубликовано видео, как Вооруженные силы РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. По данным пресс-службы Минобороны, для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

Ранее сообщалось, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Как указал военный эксперт Андрей Марочко, это вынудило командование ВСУ срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Также он отметил, что одновременно продолжаются интенсивные бои в районе села Западное. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.