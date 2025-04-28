В Минобороны РФ отметили успехи российских военных в Харьковской области Минобороны РФ: группировка войск «Запад» продвигается в Харьковской области

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ВС РФ в зоне СВО

Группировка войск «Запад» активно продвигается в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные вытесняют ВСУ из населенных пунктов и берут в плен украинских солдат.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед [в Харьковской области], шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, — говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области. Задачу осуществили подразделения группировки войск «Запад».

По данным Минобороны, ВСУ потеряли боле 240 военных, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран Североатлантического альянса. Также в ведомстве сообщили о ликвидации станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шести складов боеприпасов.

До этого стало известно, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Как указал военный эксперт Андрей Марочко, это вынудило командование ВСУ срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.