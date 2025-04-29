Стало известно о коварном плане Киева на случай срыва переговоров NYT: власти Украины запустили программу дронов на случай срыва переговоров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Власти Украины представили программу «Линия дронов», которая направлена на решение проблемы нехватки военного персонала, сообщает The New York Times. По информации издания, эта инициатива может стать альтернативой традиционным военным сценариям, если переговоры о прекращении огня не принесут результата.

Особенностью программы является использование FPV-дронов, управление которыми осуществляет команда из четырех человек: пилота, штурмана, специалиста по вооружению и оператора ретрансляционного дрона. По мнению экспертов, находить людей для таких задач проще, чем комплектовать пехотные подразделения.

Также в статье подчеркивается экономическая выгода использования БПЛА. Стоимость одного устройства составляет от $500 до $750, в то время как артиллерийский снаряд большого калибра стоит примерно $3000. По мнению аналитиков, масштабное применение беспилотников уже доказало свою эффективность в ходе боевых действий, а программа может стать значимой резервной стратегией в случае неудачи на дипломатическом фронте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России стали опережать ВСУ в сфере применения ударных дронов. Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин рассказал об особенно значимых успехах, которых удалось достичь в создании и использовании беспилотников дальнего действия.