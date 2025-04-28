Военэксперт раскрыл сферу, в которой ВС РФ значительно опережают ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВС РФ стали опережать ВСУ в применении ударных дронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России стали опережать ВСУ в сфере применения ударных дронов, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, особенно значимых успехов удалось достичь в создании и использовании беспилотников дальнего действия.

Посмотрите, как работают хорошо и «Форпост», и «Иноходец», и «Герань». Мы продвинулись и в решении вопросов, связанных с дронами дальнего действия, и с другими нашими беспилотниками. Я думаю, что в скором времени мы решим и вопрос с китайскими «Мавиками», которые называем тактическими дронами, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Астраханскую область, где посетил полигон Капустин Яр. Там он ознакомился с перспективными средствами поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также с беспилотниками и барражирующими боеприпасами.

Кроме того, Медведев присутствовал при запусках новых реактивных и дальнобойных снарядов. Зампред Совбеза отметил, что потребность в таких системах только растет. По его словам, этот вопрос недавно поднимался на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством президента России Владимира Путина.