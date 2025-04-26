Медведев ознакомился с отечественными разработками на ракетном полигоне Медведев лично осмотрел полигон Капустин Яр в Астраханской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Астраханскую область, где посетил полигон Капустин Яр. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на его странице в социальной сети «ВКонтакте». На полигоне Медведев ознакомился с перспективными средствами поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также с беспилотниками и барражирующими боеприпасами. Кроме того, он присутствовал на запусках новых реактивных и дальнобойных снарядов.

Мы с вами только что ознакомились с работой перспективных средств поражения для нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, — сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что потребность в таких системах только растет. По его словам, этот вопрос недавно поднимался на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее Медведев заявил, что сегодня Россия сражается с нацизмом так же, как и во время Великой Отечественной войны. Однако, подчеркнул он, на данный момент нацизм принял другой облик, хотя сущностно не изменился.