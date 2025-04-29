Алаудинов раскрыл, как ВСУ тщетно пытались прорваться в Демидовку и Поповку Алаудинов: Демидовка и Поповка под Белгородом зачищены от пытавшихся зайти ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участки, которые пытается прорвать противник, укреплены.

Подразделения спецназа «Ахмат» были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, — подчеркнул он.

Алаудинов добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. Вся территория России находится под контролем, констатировал военнослужащий.

Ранее Минобороны РФ информировало о массированных ударах по украинской военной инфраструктуре за последние сутки. Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА и артиллерию для поражения 164 целей, включая аэродромы, склады боеприпасов и места дислокации вражеских подразделений.

Военный эксперт Андрей Марочко тем временем указал, что армия России уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ в районе Часова Яра, украинские войска оказывают «ожесточенное сопротивление» на этом направлении. Российские бойцы устраивают постоянные накаты на позиции неприятеля, добавил специалист. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.