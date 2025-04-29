Новые «Герани» в бою, удар по аэропорту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео массированного удара по целям в международном аэропорту города Черкассы, где были размещены объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 апреля?

Массированный удар дронов РФ по аэропорту в Черкассах попал на видео

По данным канала, удар осуществлялся БПЛА-камикадзе «Герань-2». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Инцидент произошел 28 апреля. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как после атаки несколько темных клубов дыма поднимаются, по предварительной информации, с взлетной полосы.

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Военэксперт раскрыл преимущества новых российских ударных дронов

Новые российские дроны «Герань» на реактивной тяге становятся недосягаемы для украинской ствольной ПВО благодаря скорости полета, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, применять против этих БПЛА зенитно-ракетные системы класса Patriot экономически невыгодно.

«Предыдущие модели „Гераней“ раньше называли „мопедами“, потому что они кряхтели, чихали и тарахтели в полете, так как оснащались практически мотоциклетным двигателем и были небыстрыми. Сейчас же дроны с реактивной тягой летят гораздо быстрее. И артиллерийские средства ПВО — немецкие установки „Гепард“ и прочие, которые есть у ВСУ, — с ними уже не справляются. А стрелять по ним из Patriot себе дороже: это все равно что телевизором гвозди забивать», — пояснил Дандыкин.

Росгвардия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Черниговом

Спецназ Росгвардии в ходе авианаблюдения обнаружил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Черниговской области, пишет Readovka.news. Для уничтожения объекта был применен беспилотный летательный аппарат.

Оператор БПЛА нанес точный удар по обнаруженному складу, в результате чего цель была полностью ликвидирована.

Российские «Грады» стерли с лица земли украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке фронта, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что также были ликвидированы точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в МО РФ.

В министерстве указали, что артиллеристы на данном участке фронта успешно выполняют боевые задачи. Кроме того, они работают круглосуточно.

Алаудинов раскрыл, как ВСУ тщетно пытались прорваться в Демидовку и Поповку

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участки, которые пытается прорвать противник, укреплены.

«Подразделения спецназа „Ахмат“ были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться», — подчеркнул он.

Алаудинов добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. Вся территория России находится под контролем, констатировал военнослужащий.

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