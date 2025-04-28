Массированный удар по аэропорту в Черкассах попал на видео

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео массированного удара по целям в международном аэропорту города Черкассы, где были размещены объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины. По данным канала, удар осуществлялся БПЛА-камикадзе «Герань-2». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Инцидент произошел 28 апреля. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как после атаки несколько темных клубов дыма поднимаются, по предварительной информации, со взлетной полосы.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинский город Черкассы утром подвергся массированной атаке. По его словам, в результате ударов были поражены цех и склад украинских войск.

Также было опубликовано видео, как Вооруженные силы РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. По данным пресс-службы Минобороны, для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению России, Украина должна последовать этому примеру.