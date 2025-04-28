Рывок в тыл под Волчанск, котел с ВСУ: обстановка на фронтах СВО 28 апреля

Фото: РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные продолжают наступление на нескольких направлениях спецоперации. Что об этом известно вечером 28 апреля, какие хорошие и плохие новости с фронтов СВО, где ВС РФ прорываются в тыл украинским войскам под Волчанском, есть ли шанс котла для ВСУ в Купянске, что пишут военкоры?

Хорошие и плохие новости СВО вечером 28 апреля

Политик и блогер Олег Царев сообщил, что информация «о боях на правом берегу Днепра может оказаться фейком — информация по этой теме противоречива. Идут бои за острова, где у ВС РФ есть успехи». Ранее Царев со ссылкой на украинские источники писал, что российские ДРГ высадились на правом берегу Днепра.

На Угледарском направлении идут бои в районе Богатыря.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«На Покровском фронте в Успеновке штурмовики атакуют железнодорожную станцию — ключевой объект для обороны ВСУ в этом селе. В Котлино наши заняли ферму севернее села и продвинулись вдоль железной дороги до станции «О. п. № 13». В Зверево идет сражение у западных границ села, ВС РФ стараются взять под контроль террикон. К югу от Покровска сообщают, что под прикрытием нелетной погоды и зелени ВС РФ совершили важный рывок и фактически выбили противника из Новоалександровки и зацепились за восточную окраину Новосергеевки. В Котляровку наши штурмовики зашли с севера и вытеснили ВСУ на юго-западную окраину», — пишет Царев.

На Часовоярском и Харьковском участках без существенных изменений.

По его информации, на Купянском направлении ВС РФ могут начать формирование котла вокруг Купянска.

«Долгожданная новость с Купянского фронта — МО РФ объявило об освобождении Каменки. Фактически это означает объединение плацдармов на правом берегу Оскола от Двуречной вплоть до границы с Белгородской областью. Плацдарм может быть использован для наступления на Великий Бурлук в тыл группировке, которая атакует Волчанск, и для охвата Купянска», — утверждает блогер.

По данным канала «Дневник десантника», в районе Новоукраинки и Зеленого Кута ВС РФ уничтожили два моста через реку Волчья для разрушения вражеской логистики.

«В районе Веселого продолжаем разрушать оборону противника, наносим удары артиллерией и авиацией. Также наши войска скидывают листовки с призывами сдаваться в плен над вражескими позициями у Веселого, что подтверждает факт контроля села противником», — говорится в публикации.

Отмечается, что на Константиновском направлении ВС РФ «продолжают выбивать врага с южного фланга».

«В Тарасовке продолжаются бои за северные окраины. В районе Сухой Балки наши бойцы взяли вражеский опорник северо-западнее села. В кармане между Новгородским (Нью-Йорк) и Сухой Балкой противник еще сохраняет присутствие в опорниках и блиндажах, наши дроноводы и артиллерия наносят по обороняющимся удары. Западнее Сухой Балки также идет работа по гряде укреплений противника», — пишут авторы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о перемирии в День Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, сказано в сообщении.

«По решению президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — указано в сообщении.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х в ответ предложил России объявить перемирие с текущего момента.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня», — написал Сибига.

Читайте также:

Реальные кадры участия войск КНДР в СВО: где воевали корейцы, как помогли

«Всех убить»: ВСУ дали приказ на зверства в Курской области. Сколько жертв?

Составлен список городов РФ, где отменили парад Победы из-за СВО