Российские «Грады» стерли с лица земли украинский пункт управления БПЛА МО РФ: расчеты «Града» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке фронта, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что также были ликвидированы точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, точки взлета гексакоптеров и скопление живой силы ВСУ, — сообщили в МО РФ.

В министерстве указали, что артиллеристы на данном участке фронта успешно выполняют боевые задачи. Кроме того, они работают круглосуточно.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области. Задачу осуществили подразделения группировки войск «Запад». По данным Минобороны, ВСУ потеряли боле 240 военных, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран Североатлантического альянса. Также в ведомстве сообщили о ликвидации станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шести складов боеприпасов.

До этого стало известно, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Как указал военный эксперт Андрей Марочко, это вынудило командование ВСУ срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.