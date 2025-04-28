Военэксперт раскрыл преимущества новых российских ударных дронов Аналитик Дандыкин: ВСУ не справляются с новыми дронами РФ на реактивной тяге

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Новые российские дроны «Герань» на реактивной тяге становятся недосягаемы для украинской ствольной ПВО благодаря скорости полета, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, применять против этих БПЛА зенитно-ракетные системы класса Patriot экономически невыгодно.

Предыдущие модели «Гераней» раньше называли «мопедами», потому что они кряхтели, чихали и тарахтели в полете, так как оснащались практически мотоциклетным двигателем и были небыстрыми. Сейчас же дроны с реактивной тягой летят гораздо быстрее. И артиллерийские средства ПВО — немецкие установки «Гепард» и прочие, которые есть у ВСУ, — с ними уже не справляются. А стрелять по ним из Patriot себе дороже: это все равно что телевизором гвозди забивать, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали применять в зоне боевых действий новый опасный беспилотный летательный аппарат, получивший название «Бандероль» и развивающий скорость до 500 км/ч. При этом неизвестно, с какого носителя запускают БПЛА. Об этом сообщили военкоры со ссылкой на украинского эксперта по связи Сергея Бескрестнова с позывным Флэш. Минобороны России не комментировало эту информацию.