«Информации о нем недостаточно»: на Украине опасаются нового дрона Украинский связист Бескрестнов: ВС России применяют новый дрон «Бандероль»

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Вооруженные силы России начали применять в зоне боевых действий новый опасный беспилотный летательный аппарат, получивший название «Бандероль», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинского эксперта по связи Сергея Бескрестнова с позывным Флэш. По его словам, новейший дрон уже используется при атаках. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Это не привычный дрон, а скорее барражирующий боеприпас, похожий по назначению на авиабомбу. Информации о нем недостаточно, — утверждает Флэш.

Он добавил, что «Бандероль» развивает скорость до 500 километров в час. По его словам, новый российский беспилотник оснащен реактивным двигателем. При этом неизвестно, с какого носителя запускают БПЛА. Также пока остается в тайне мощность аппарата и дальность его полета.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Астраханскую область, где посетил полигон Капустин Яр. Там он ознакомился с перспективными средствами поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также с беспилотниками и барражирующими боеприпасами. Кроме того, Медведев понаблюдал за пусками новых реактивных и дальнобойных снарядов.