Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 апреля

Фото: Социальные сети

Военнослужащий ВСУ

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 апреля

Telegram-канал Mash рассказал об атаке дронов Вооруженных сил Украины на Обнинск Калужской области. По информации Mash, местные жители услышали хлопки, раздавшиеся на улице Курчатова. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

В Mash уточнили, что звуки были слышны также в соседнем городе Жукове. Telegram-канал Mash подчеркнул, местные жители увидели, как окна задрожали от взрывов.

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли удары по семи районам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ выпустили 140 боеприпасов и 61 беспилотник.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«В Шебекинском муниципальном округе поселок Шамино, села Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Панков подверглись атаке 21 беспилотника, 13 из которых были подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель», — написал Гладков.

По информации главы региона, по территории Краснояружского района выпущено 97 боеприпасов и 16 беспилотников. По Грайворонскому округу выпущено 34 боеприпаса и три беспилотника.

«В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект связи — аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Гора-Подол беспилотник ударил по двум легковым автомобилям, вследствие чего два транспортных средства уничтожены», — сказано в заявлении.

Кроме того, в селе Нежеголь Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадала мирная жительница.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что от 10 до 15 взрывов прогремели над Брянском, по предварительным данным, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как написал SHOT со ссылкой на местных жителей, из-за попадания дронов несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейском районе, на Московской улице вспыхнул жилой дом. SHOT добавил, что в небе над населенным пунктом видны вспышки.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Читайте также:

Рывок в тыл под Волчанск, котел с ВСУ: обстановка на фронтах СВО 28 апреля

Реальные кадры участия войск КНДР в СВО: где воевали корейцы, как помогли

«Всех убить»: ВСУ дали приказ на зверства в Курской области. Сколько жертв?