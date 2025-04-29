Mash сообщил об атаке дронов ВСУ на Калужскую область Mash: БПЛА ВСУ атаковали Обнинск Калужской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал Mash рассказал об атаке дронов Вооруженных сил Украины на Обнинск Калужской области. По информации Mash, местные жители услышали хлопки, раздавшихся на улице Курчатова. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

В Mash уточнили, что звуки были слышны также в соседнем городе Жуков. Telegram-канал Mash подчеркнул, местные жители увидели, как окна задрожали от взрывов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область. По данным канала, жители поселка Денежниково, в районе завода Торфмаш около 00:34 услышали шесть громких взрывов. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

До этого оперативные службы завершили работы на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Саранске. Сообщается, что жители города начинают возвращаться в свои дома из пунктов временного размещения.

Также сообщалось, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.