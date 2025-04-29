Вэнс рассказал о шансах Украины победить в конфликте Вэнс: конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации

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Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу возможной ядерной эскалации, если военные действия на Украине продолжатся. В интервью блогеру Чарли Кирку он отметил, что надежды на быструю победу Украины и возвращение территорий, которые распространяют некоторые СМИ, не соответствуют действительности.

У мейнстримных СМИ есть странная идея, что если продержаться еще несколько лет, Россия рухнет, Украина вернет территории, и все станет как до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем, — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что затягивание конфликта может привести к катастрофическим последствиям, включая коллапс обществ и даже ядерную войну. По его словам, подобный сценарий представляет серьезную угрозу как для региона, так и для всего мира. Он также напомнил, что завершение конфликта остается официальной позицией администрации США, президент США Дональд Трамп поручил своей команде приложить все усилия для прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Вэнс заявил, что Соединенные Штаты откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный Вашингтоном план. По его словам, Белый дом выдвинул очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса.