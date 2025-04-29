ВСУ нашли способ справиться с нехваткой личного состава Военный Серб заявил, что ВСУ используют дроны из-за дефицита живой силы

Фото: Социальные сети

ВСУ на Красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб. По его словам, сейчас украинские силы могут один беспилотник применять для борьбы с одним человеком.

На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка сейчас такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах, — отметил военнослужащий.

Серб подчеркнул, что ВСУ — трусливые. Им проще сражаться с помощью дронов, чем выйти на прямой контакт, пояснил он.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что попытка ВСУ дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории была заблокирована средствами ПВО. По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, женщина получила ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при бегстве из Курской области Вооруженные силы Украины заложили мины со взрывателями неизвлекаемости, осложняя тем самым процесс разминирования. По данным ведомства, саперы в основном уничтожают находки накладным зарядом на месте.