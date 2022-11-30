На Запорожской АЭС назначили нового директора Новым директором Запорожской АЭС стал Юрий Черничук

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look press

Новым директором Запорожской атомной электростанции назначен бывший главный инженер украинского «Энергоатома», работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «России 24». Прежний директор АЭС Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. Глава Энергодара Александр Волга позднее добавил, что Мурашов также координировал террористическую деятельность на станции и в самом Энергодаре.

Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции» стал Юрий Алекссевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЕК, занимал позицию главного инженера, — заявил он.

В середине октября ЗАЭС перешла под юрисдикцию России, став частью компании «Росэнергоатом», и начала работу по российским стандартам. Зарплата ее сотрудникам с этого момента перечисляется из РФ. Перед присоединением к Росатому Украина прекратила подачу электроэнергии для обеспечения работы энергетического объекта.

Экс-гендиректор ЗАЭС Мурашов в начале октябре признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о работе станции. Он был выдворен на подконтрольную Украине территорию «за дискредитацию органов власти России».