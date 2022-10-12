Украина прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС Глава Энергодара Волга: Украина прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украина прекратила подачу электроэнергии, обеспечивающей работу Запорожской АЭС, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Энергодара Александр Волга. По его словам, станция перешла на резервные источники энергии.

Сейчас поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС, — сказал Волга.

Ранее сообщалось, что подача электричества на Запорожскую АЭС для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи, о чем заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В то же время говорить о полноценном запуске станции, по его словам, преждевременно, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.