Киев согласовывал цели ударов с Западом: новости СВО на утро 9 ноября Небензя: Киев согласовывал цели ударов по гражданским объектам РФ с Западом

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джозеф Байден и Владимир Зеленский

Украина согласовывает с Западом цели военных ударов, включая атаки на гражданские объекты и мирное население, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он отметил, что чаще всего используется высокоточное дальнобойное западное оружие.

Постпред также выразил недовольство отношением к термину «сопутствующий ущерб», который, по его мнению, используется Вашингтоном для оправдания собственных преступлений и преступлений своих союзников. По его мнению, Вооруженные силы Украины следуют примеру своих наставников, и подобные атаки, которые не имеют военного смысла, можно объяснить только неудачами на поле боя и человеконенавистнической природой киевского режима.

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Обоснование начало СВО на Украине, агрессия Киева

Преступления Киева подтверждают правоту решения РФ о начале специальной военной операции, заявил Небензя. По его словам, нет иного способа остановить «украинских карателей», поскольку Киев в очередной раз вопиющим образом нарушил нормы международного гуманитарного права, нанеся удары по Донецку.

На заседании Совета Безопасности Небензя выразил свое недовольство из-за «куриной слепоты» Запада. Так он назвал нежелание замечать в течение восьми лет агрессивных действий киевских властей против мирного населения.

Небензя также подчеркнул, что западные страны считают созыв заседаний Совета Безопасности ООН по вопросам гражданской инфраструктуры циничным и используют это как повод «повторять свои стандартные обвинения в адрес России». По мнению дипломата, после начала эскалации палестино-израильского конфликта жители сектора Газа увидели «двойные стандарты и избирательность» со стороны Запада.

США все еще надеются на успех ВСУ

США верят в возможность украинских вооруженных сил достичь определенных успехов в ходе своих военных операций, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время регулярного брифинга. По его словам, говорить о тупике в боевых действиях могут только власти Украины.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

В то же время Кирби отказался комментировать военные операции украинских вооруженных сил. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать всяческую военную поддержку Киеву, чтобы помочь им максимально использовать оставшееся время до наступления зимы, когда погодные условия могут затруднить их продвижение.

Белый дом объяснил важность продолжения украинского конфликта

Белый дом считает, что украинский конфликт является необходимостью, заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Таким образом он ответил на призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способы завершить конфликт на Украине.

Сенатор в свою очередь отметил, что видит в заявлениях помощника госсекретаря «оправдание и финансирование войны».

Новые дроны ВС России, работа армии на Запорожском направлении

Ростех планирует презентовать в 2024 году беспилотные летающие аппараты, которые разрабатываются дивизионом «Калашников» в составе госкорпорации. Перед этим БПЛА пройдут испытания на полях спецоперации.

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады ликвидировали два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорска, рассказал командир отряда с позывным Сатурн. По его словам, успешное поражение целей было подтверждено при помощи беспилотников.

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