Небензя обосновал необходимость проведения СВО на Украине Небензя: обстрелы Донецка подтверждают правильность решения РФ о проведении СВО

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Преступления Киева подтверждают правоту решения РФ о начале специальной военной операции (СВО), передает ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, нет иного способа остановить «украинских карателей», поскольку Киев в очередной раз вопиющим образом нарушил нормы международного гуманитарного права, нанеся удары по Донецку.

Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале специальной военной операции, принятого на фоне усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР в начале 2022 года. Иного способа остановить киевских карателей у нас не осталось, — отметил постпред.

Ранее Небензя предупредил, что Россия начнет уничтожать украинские зернохранилища, если ВСУ будут использовать их для складирования боеприпасов. Если Киев решает сконцентрировать своих военнослужащих в каком-то одном месте, то оно становится целью для удара не только с точки зрения закона, но и международного гуманитарного права, пояснил постпред. А вот размещение вооружения в жилых кварталах является грубым нарушением, уточнил Небензя, подобные решения украинского командования оборачиваются трагедиями.