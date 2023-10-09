Небензя назвал условие для уничтожения зернохранилищ на Украине Небензя: РФ уничтожит зернохранилища Украины, если в них будет храниться оружие

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Россия начнет уничтожать украинские зернохранилища, если ВСУ будут использовать их для складирования боеприпасов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. По его словам, если Киев решает сконцентрировать своих военнослужащих в каком-то одном месте, то оно становится целью для удара не только с точки зрения закона, но и международного гуманитарного права, передает РИА Новости.

Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она, — заявил Небензя.

Размещение вооружения в жилых кварталах является грубым нарушением, добавил он. По словам Небензи, подобные решения Киева оборачиваются трагедиями.

Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся, — добавил постпред.

Ранее глава Ростатома Алексей Лихачев рассказал, что целями Киева являются российские атомные объекты. По его словам, соответствующая инфраструктура очень интересует украинские власти, что является серьезным поводом для беспокойства.