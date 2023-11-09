Белый дом выразил уверенность в успехе военных операций Украины

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Джон Кирби

США верят в возможность украинских вооруженных сил достичь определенных успехов в ходе своих военных операций, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время регулярного брифинга. По его словам, говорить о тупике в боевых действиях могут только власти Украины.

По поводу вопроса о том, верит ли президент США Джо Байден, что украинцы смогут вернуть назад свои территории, — абсолютно. Я думаю, украинцев недооценивали с самого начала этого конфликта. Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха на поле боя, — отметил представитель Белого дома.

В то же время Кирби отказался комментировать военные операции украинских вооруженных сил. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать всяческую военную поддержку Киеву, чтобы помочь им максимально использовать оставшееся время до наступления зимы, когда погодные условия могут затруднить их продвижение.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет никакого раскола. По словам чиновника, он не наблюдает каких-либо противоречий в военно-политическом руководстве страны. По мнению Ермака единая позиция властей заключается в том, что Украине нужна победа. Слухи о разногласиях между Зеленским и Залужным появились на фоне публикаций в западных СМИ. Так, в интервью The Economist главком ВСУ заявил о конфликте, зашедшем в «тупик».