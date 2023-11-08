В США объяснили необходимость продолжать конфликт на Украине Госдеп США назвал предложение конфликта на Украине необходимостью

Фото: МО Украины

Белый дом считает, что украинский конфликт является необходимостью, заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Таким образом он ответил на призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способы завершить конфликт на Украине. Трансляция выступления политиков велась на YouTube.

Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой. Если мы не поддержим Украину сейчас, мы будем тратить гораздо больше на оборону в будущем, — сказал О’Брайен.

Сенатор в свою очередь отметил, что видит в заявлениях помощника госсекретаря «оправдание и финансирование войны». О’Брайен отверг эти обвинения.

Ранее помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у США нет денег на поддержку Украины. По ее словам, без новых ассигнований поддержка Киева со стороны Вашингтона может полностью прекратиться.

Однако глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на такой случай у Украины есть план Б. Но, признался он, в Киеве уверены, что поддержка продолжится.