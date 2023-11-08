В США заявили о нехватке денег на поддержку Украины Политолог Макки: у США не хватает средств для поддержки Украины

Фото: МО Украины

У США нет денег на поддержку Украины, сообщила телеканалу Public Broadcasting Service помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. По ее словам, без новых ассигнований поддержка Киева со стороны Вашингтона может полностью прекратиться.

В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, — заявила Макки.

Ранее в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В документе не учитываются другие запросы американского президента Джо Байдена — на поддержку Украины и Тайваня.

В этой связи американист Дмитрий Дробницкий заявил, что намерение республиканцев оказать экстренную помощь Израилю может оказаться неприятной новостью для Украины, которой теперь придется разделить объемы военной поддержки. По его словам, в настоящий момент Киев полностью зависит от помощи Запада.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание западных союзников от потребностей и нужд его собственной страны. При этом он подчеркнул, что проигрыш недопустим ни в одном из конфликтов, потому что все в мире, по его мнению, «взаимосвязано».