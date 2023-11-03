Украина подготовила план Б на случай потери западной помощи Депутат Рады Гетманцев: у Киева есть план Б на случай остановки западной помощи

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Владимир Зеленский

Руководство Украины подготовило план Б на случай, если западные страны перестанут предоставлять свою помощь Киеву, заявил в эфире телеканала «Рада» глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Однако, уточнил он, на Украине уверены, что поддержка продолжится.

Безусловно [есть план Б], но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет. Возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля тех денег, которые мы получим. Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем, — сказал Гетманцев.

Вместе с тем глава финкомитета признался, что в вопросе формирования государственного бюджета страны на 2024 год есть сложности. По его словам, у Киева нет никаких гарантий того, что Запад предоставит финансы в необходимом объеме.

Ранее обозреватель ABC News Джон Лайонс сравнил помощь, которую от США получают Израиль и Украина. По мнению журналиста, еврейское государство сразу получило реальную поддержку, в то время как Киеву предлагают «неохотную помощь».

Тем не менее в конце октября Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $150 млн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения.