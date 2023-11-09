Небензя заявил о согласовании Украиной целей ударов с Западом

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Украина согласует с Западом цели военных ударов, включая атаки на гражданские объекты и мирное население, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС. Он отметил, что чаще всего используются высокоточное дальнобойное западное оружие.

Большинство ударов наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них будут нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их указов, так и наводняющие Украину западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов, — заявил Небензя.

Постпред также выразил недовольство отношением к термину «сопутствующий ущерб», который, по его мнению, используется Вашингтоном для оправдания собственных преступлений и преступлений своих союзников. По его мнению, Вооруженные силы Украины следуют примеру своих наставников, и подобные атаки, которые не имеют военного смысла, можно объяснить только неудачами на поле боя и человеконенавистнической природой киевского режима.

Ранее ВСУ обстреляли здание Донецкого клинического территориального медицинского объединения из РСЗО HIMARS. Заместитель главного врача ДОКТМО Иван Плахотников уточнил, что по счастливой случайности никто из работников учреждения не пострадал. Всего ВСУ выпустили две ракеты. Из-за атаки здание больницы и прилегающая территория превратились в руины, образовались две крупные воронки. В помещениях, которые уцелели, ударной волной выбило стекла.