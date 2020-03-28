https://static.news.ru/photo/700d8fe4-7101-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввёл дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и распорядился приостановить работу гостиниц, турбаз и домов отдыха.

Ограничения вступают в силу с 29 марта и продлятся до 1 июня. Они направлены на то, чтобы предотвратить посещение области туристами и рыбаками, которые могут стать переносчиками COVID-19, сообщается на сайте правительства региона.

Кроме того, на основных автомагистралях при въезде в область оборудованы посты контроля за прибывающим иногородним автотранспортом, включая пассажирские автобусы.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли шестеро. В мире инфицированы более 615 тысяч человек. Жертвами болезни стали 28,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне из-за коронавируса ограничен въезд в Грозный. Исключение сделано для местных жителей, а также для работников служб, обеспечивающих жизнедеятельность столицы, а население — продуктами питания и товарами первой необходимости.