https://static.news.ru/photo/11e96be2-70f5-11ea-8291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/Global Look Press

В Чечне введены ограничения на передвижения внутри региона. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

Он уточнил, что такие меры приняты, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Так, временно ограничен въезд в Грозный. Исключение сделано лишь для местных жителей, а также для работников служб, обеспечивающих жизнедеятельность столицы, а население — продуктами питания и товарами первой необходимости. Послабления также сделаны для представителей власти, правоохранительных органов и средств массовой информации, передаёт ЧГТРК «Грозный».

Даудов заверил, что правоохранительные органы будут осуществлять жёсткий контроль за соблюдением предписаний. Нарушителей, по его словам, станут наказывать «по всей строгости закона».

Ранее, как писал NEWS.ru, аэропорт Грозного из-за коронавируса перестал принимать прилетающих пассажиров, у которых нет прописки или временной регистрации в Чечне. Людям предложено сдать билеты.

По состоянию на утро 28 марта заболевание диагностировано у троих жителей республики. В целом в России зафиксировано 1264 случая заражения в 62 регионах, 49 пациентов выписаны из больниц, пятеро человек скончались. В общей сложности в мире заразились более 600 тысяч, умерли 27,5 тысячи, свыше 135 тысяч выздоровели.